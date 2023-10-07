中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」林襄近年來爆紅，今年8月傳出有新戀情，與小她4歲的同為樂天桃猿球員馬傑森被拍到牽手回家過夜，當時林襄沒把話說死，只哀求外界給兩人空間，今(7日)稍早，媒體報導兩人姐弟戀疑似見光死，林襄哀怨說：「（相處）就正常啊，沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」

林襄今年8月被週刊爆料有新戀情，與馬傑森在板橋租屋處附近買手搖飲，吃完晚餐後又一起回到林襄香閨，網上更傳出去年11月就有鍵盤柯南在討論林襄和馬傑森曖昧，兩人因拍廣告相識，而林襄常在社群網站放閃，偷偷在男方貼文留言「加油」二字。小倆口默認戀情後，今《TVBS新聞網》則報導，林襄被問到戀情顧左右而言他，稱熱潮已經過了，請大家不要關注她，兩人目前就「普普通通」。

林襄更脫口表示兩人已經沒什麼聯絡了，都因為大家「太熱心」，往後自己會包緊緊出門，不會再被其他人發現。而林襄2個月前傳出交往馬傑森後，網友便起底林襄曾上熊熊（卓毓彤）的節目談擇偶條件，表示不只要帥，還要有點頹廢感、有才華可以讓她崇拜，種種特點看來，馬傑森都符合。

如今林襄的地位可說啦啦隊女神A咖，有網友推測因林襄的人氣，球團應該不會對於她秘戀一事做出處罰，也有人發現馬傑森月薪只有8萬，跟林襄一場活動就有26萬進袋的差異大，引來網友回應兩人應該是真愛，「女的會賺就好了」、「人家眼光放很遠」、「看起來應該不是工具人，而是真愛」、「有錢也買不到愛情」、「林襄是台女典範」。