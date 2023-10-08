個頭嬌小的慈妹成功考到潛水員證照。（拉斯維加斯娛樂城提供）

富邦啦啦隊「 Fubon Angels 」人氣啦啦隊成員慈妹（彭翊慈）日前為遊戲化身美人魚，拍攝影片，大方秀出好身材。她最近到綠島成功考到PADI OW 初階開放水域潛水員證照，表示因為喜歡海洋、喜歡潛水也喜歡分享生活；平時因為工作忙碌，不能一直往海邊跑，就只好靠著抬頭看天空，低頭玩捕魚機台遊戲，享受海洋的感覺，邊玩遊戲邊享受鬥陣捕魚的快感，真的很幸福。

談到潛水，慈妹身高156 cm、體重37 kg，個頭相當嬌小，她說全身上下光是基本配備，氣瓶、面罩、蛙鞋、調節器、二級頭、BC、配重等，至少就要快20公斤。考試過程中最困難的是「面鏡排水」要在海裡把面鏡摘下，然後睜開雙眼在把面鏡帶回去，還要把面鏡裡的海水排出，那種感覺真的很可怕，還要在海裡睜開眼睛，幸好身邊有教練陪同，才讓自己很安心。有趣的是，慈妹還跟潛伴一起在海裡跳小小花園，把一旁教練逗笑，笑聲太魔性，竟大到海裡都聽得到。

慈妹也說，從小就愛球類運動，現在偏愛水上活動，無論是衝浪、自由潛水都難不倒她，以前玩自由潛水，所以都沒辦法慢慢欣賞海底世界的風景；當考到潛水執照後，第一次感受內心是滿滿的感動，覺得海洋真的是很美麗的世界，滿滿的海洋生物，令人驚艷，也很幸運跟海龜拍了很多張照，還有燕魚，硨磲貝等等，也非常渴望能在海底可以看到傳說中的「海天使」，真的很難想像，不到一公分的夢幻生物，怎麼能生活在汪洋的深海中。慈妹也希望，不久之後能去馬爾地夫、帛琉潛水，解鎖出國潛水的清單。

至於工作計畫，慈妹最近在籌備自己的衣服品牌，還有客串朋友歌曲的MV拍攝；太喜歡唱歌的她，也跟好友完成一首翻唱歌曲，最近也有去上唱歌課，希望未來有機會出自己的單曲，有好消息會告訴大家。