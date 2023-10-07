74歲的奧斯卡雙料影后潔西卡蘭芝近日曝光驚人消息，她表示：「我開始有了退休的想法，而且我感覺人們不會想我。」被尊稱為「蘭姨」的潔西卡蘭芝補充：「這是因為現在的好萊塢太過於重視利潤而不是創造力，再這樣下去，我會慢慢淡出螢光幕。

昔日影后在近期專訪中曝光自己對於好萊塢現狀的不滿，還有希望可以改善的地方，更直言：「那些漫威電影、票房大作，我一點興趣都沒有。」另外，她也將矛頭直指大型片商，表示這些片商為了賺錢，讓創作者們毫無生存空間，現在的電影製作已經變成利益取向而沒有藝術價值可言。

潔西卡蘭芝曾經以電影《窈窕淑男》與《藍天》分別獲得1982與1994年的奧斯卡最佳女配角獎及奧斯卡最佳女主角獎。她共贏得了兩次奧斯卡金像獎，三項黃金時段艾美獎和一項東尼獎；以及一項美國演員工會獎和五項金球獎，是僅有的24位實現表演獎大滿貫的演員之一。