「電音教父」羅百吉和前妻育有2個女兒，近日他透露大女兒Ellie竟把別人的特斯拉開回家，讓他驚呼太奇怪了，女兒也分析3種可能性，文章一出後就引起網友熱烈討論。

Ellie發文透露，喝完咖啡後一如往常開車回家，路上發現水壺不見，駕駛者設定還多了3個女生名字，讓她懷疑老公把車子給別的女生開，未料回到家發現沒有點開車庫的功能鍵，這時候聽到老公大喊「我們的車呢？你怎麼開了別人的車」，才發現竟然開錯車了。

她也納悶自己的車是黑色3，卻開了灰色Y回來，她趕緊將車子開回去，先找到自己的車，上車後一倒車出來，就發現開錯的車和車主都不見了，本來想跟對方道歉，但沒能遇到，但還好最後也圓滿解決。

這讓羅百吉相當納悶，「為什麼特斯拉的App感應能開啟別人的車？」Ellie也回應沒有使用特斯拉的App，就是直接開門後就開走了，但她也分析3種可能，「1. 車主應該是沒有設定自動上鎖功能，離開後人在附近用餐，所以我可以發動車子 2. 車主可能才剛下車，還沒自動感應到上鎖，就被我開走了…. 3. 對方可能把車卡放在抽屜之類的地方，或是備用手機連結車子的放在車子裡…（因為我也這樣過）」。