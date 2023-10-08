傅孟柏（左）與導演李俊宏認識多年，收到邀約二話不說就答應。（高雄電影節提供）

影集《都市懼集》特別版今（8日）在高雄電影節世界首映，傅孟柏在劇中化身壓力大的社畜房仲，宛如邪教首領般帶領公司職員喊口號跳舞，他透露自己因拍到太起勁，跳舞時不慎右手不慎戳到左手，當場肉掀開、拇指爆血，「有點恐怖，但我當下自己都不知道，只覺得很痛，看到在滴血才知道我把自己給戳爆了」，至今還留下一個疤。

《都市懼集》被稱為「沒有鬼的恐怖故事」，全劇6集共34個極短篇、78名演員，集結許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏多位實力派演員驚悚詮釋，導演李俊宏表示，此次挑選在雄影放映的特別版，每個挑片邏輯都不太樣，「有些是傳統恐怖，有些是心理驚悚，有的是2個故事間角色有關聯，有些是故事成熟度 相對高，有的是演員表現特別精彩」。

傅孟柏演出的故事背景在辦公大樓，他化身房仲主管，像邪教般帶著公司所有員工賣力喊口號跳舞，象徵被社會壓垮的每個人，最後都變成一樣的樣子，呈現詭異又驚悚的現象。他分享「剛開始會有點想笑，但又莫名有一股快感，上班族到某個階段突然間想把電腦砸掉，但回神過來後，開始面對現實」，被問及是否也有曾經為了脫離角色，在拍完戲後撕掉劇本過，他說，自己把劇本都蒐藏到盒子裡，「但某幾場戲拍完不是很喜歡就撕掉那一頁，就覺得是廢戲，或是對於那場戲有些情緒，工作上沒有很愉快的事情」。

導演李俊宏透露，剛好原本的演員確診，趕緊請傅孟柏救援，「本來就很想要跟他合作，我那時候心理第一個想到的就是他」，劇組前一天聯繫他能不能演出，短短12小時他完全無法準備，傅孟柏說「晚上8點才接到導演的電話，打給我問我之後2天有沒有空」，沒想到放空狀態去做反而更突破，表現讓導演非常滿意，「其實內容少會玩得比較開心，沒有預設角色有什麼背景，這種臨時加入其實更開心、沒有包袱」。

被問及私下是否有「psycho」的一面，傅孟柏說，平常在家會和狗玩到有點人格分裂，「就是跟狗玩會產生一種獸心，有時候玩一玩會很像一個野獸，我會咬牠的臉，本來一開始牠也很開心、很嗨，但後面就會有點害怕」，藉此可以把負面情緒代謝掉。

由於《都市懼集》著墨在恐懼，傅孟柏透露自己每個階段恐懼的東西都不同，現階段是在意身體健康，因為以前運動量較大，開始拍戲後時間較零碎，沒辦法密集運動，感受到近年體力越來越差，甚至熬夜拍攝2、3天會開始心悸，看完醫生後發現其實並沒有心律不整的現象，也因此讓傅孟柏開始回去騎腳踏車運動，「真的有幫助，比較好一點了」

傅孟柏說，這樣的恐懼比較是來自於生活的焦慮，透露準備角色需要很專注，在這樣狀態下身體會有很不舒服的感覺，最近他學習將工作跟生活切分開，「雖然休息沒幾天還是會開始感到焦慮，但就在焦慮還沒來之前，好好讓自己休息」，試過一整天不開手機，告訴自己要好好休息，身心確實得到紓解。