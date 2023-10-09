明天就是國慶日，台灣大學大氣科學博士林得恩示警，要留意異常東北季風的強降雨，最新歐洲模式顯示，今到周三受鋒面和東北季風影響，桃園以北、東北部地區下雨時間較長，國慶日當天定量降雨更預測東北部、基隆北海岸及北部山區雨多，可能下到發紫。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文，依據今晨最新歐洲數值模式顯示，受鋒面通過及東北季風增強影響，今天到周三（11日）迎風面北部、東北部及東半部地區降雨機率增高，整天不定時都有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。

林得恩說，雨勢上則要留意今天及明天國慶日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，甚至豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨發生。

林得恩表示，像這樣東北季風不穩定天氣型態，預估會維持至周三（11日）上半天，加強注意持續累積的強降雨。另一方面，今天下半天起東北季風增強，冷空氣南下影響，北部及東北部降溫轉涼有感，秋天的感覺愈來愈濃。