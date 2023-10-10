知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，拍攝的開箱系列和對決單元都大受歡迎，他2010年成為YouTube，如今做了快有13年；近日他到球場和啦啦隊女神李多慧同框，兩人還一起比了愛心，沒想到Joeman回家後重看影片發現是自己誤會了。

Joeman今（10日）在社群發布短影片，配文「當你發現李多慧跟你比的愛心怪怪的…」，他表示前幾天和李多慧在球場的同框有很多新聞媒體報導，他決定看一下觀眾有什麼反應，接著Joeman一一唸出網友們的留言「被噓也要拍，因為太值了」、「放開你的手」、「其實她不是要邀請比愛心，只是把愛心放在臉頰」，這則留言讓Joeman不認同直呼「怎麼可能！那個時候多慧自己先比愛心的啊，嗯…不可能吧…」，接著他回去重看當時影片，李多慧確實是把手放在臉頰旁，想要擺出臉頰愛心的姿勢，接著Joeman與她互看一眼，將手伸了過去，兩人在沒有接觸的情況下合比愛心，Joeman發現後脫口「真的耶！她……她一開始是比在臉旁邊耶，等一下…..」，得知真相後Joeman忍不住爆粗口，表情十分複雜。

影片曝光後，琳妲說「你那天是真的笑蠻爽的」，阿滴調侃「胖哥這一步大膽了」，網友們紛紛留言「你看看你，是不是該邀請人家上節目，賠個不是」、「管那麼多幹嘛，已經賺翻了」、「胖哥要被出征了」、「突然發現是誤會真的好尷尬，但好好笑」、「笑到不行哈哈哈」。