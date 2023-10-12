國民黨總統參選人侯友宜日前拋出巴氏量表議題，讓綠營趕忙拿香跟拜，民進黨參選人賴清德近日也頻遭質疑政見喊空話，不敢回應綠營貪腐。粉專「政客爽」比較侯、賴的兩岸、能源、農業、長照、醫療、警消改革等政見，都是侯友宜大勝，網友看了直呼：賴清德不就是蔡英文2.0？

「啊不就政見比一下就知道賴清德跟侯友宜的差距了？」政客爽今(12日)發文附對照圖直呼：賴除了講幹話，能力具體體現在哪？行政院長任內所有政策都爛尾，堪稱「爛尾德」。以前蔡至少還會唬爛得有模有樣，現在賴還喊「眾神護台灣」這種鬼話來選總統？「他當總統真的嚇爆！」

政客爽的對照圖中，兩岸方面，侯友宜有「合乎《中華民國憲法》的九二共識、反台獨，反一國兩制」，賴清德只有「跟習近平吃晚餐」。能源政策，侯有「核一、核二、核三安全延役，重啟核四，2040無煤台灣」，賴只喊「台灣不缺電，只是要省電」。農業方面，侯有「調高老農津貼，水利會還給農民，銷售管道制度化」，賴只能「推動農業台灣隊」。

長照方面，侯友宜提出「廢除巴氏量表，補助聘用本國看護」，賴清德竟然「讓蔡政府跟著侯友宜做」。醫療方面，侯提「優先為護理人員加薪，全面推動放寬低劑量電腦斷層掃描免費標準，放寬五癌篩檢之適用範圍」，賴則「增加護理系所招生員額，被護理師嗆改政見」。警消改革，侯喊「重新立法保障警消的預算、裝備、員額、退休、撫卹」，賴竟「要消防員捕蜂捉蛇，當做功德」。

網友表示「LIE神就蔡EE2.0呀！不然要他講什麼啦？」、「這樣一比，賴導真的太慘了，完敗啊！真的只會講空話，連個具體政見都講不出來！」