《騎吧！哈林小隊》本周日第7集節目播出成功返鄉篇，結束環島⻄半部行程的隊長哈林，繼續帶著哈林小隊造訪台九線，也就是小隊員柯有倫的故鄉台東，同時迎來多次獲得金曲肯 定的地陪Matzka。難得回鄉的柯有倫想到爸爸柯受良更是眼眶含淚說著：「回家，它永遠都在那邊。」

新一集節目中柯有倫帶著哈林小隊回到故鄉台東富岡，當天卻遇到大雨滂沱，隊長哈林庾澄慶汗水夾雜著雨水，難得說出：「今天這個車褲不洗不行喔。」周予天則大玩諧音哏，並搞笑表示：「雨天(予天)有雨天的美，我怎麼在自誇的感覺。」

難得與哈林小隊一起回到台東故鄉，柯有倫在老家介紹了小叔給「哈林小隊」認識，而哈林庾澄慶也立即認出曾與小叔見過面，柯有倫說：「哈林哥看到我小叔的眼神，好像看到我老爸一樣，我們走小斜坡上去，那個小斜坡也是我有記憶以來一直走，都沒有變過，回家，它永遠都在那邊。」更感性透露：「進入到了我從小長大的地方，老家台東，我把爸爸的好朋友，然後我新的兄弟們帶回到我的家，我自己有說有一天如果把一群很重要的人帶回家的時候，代表我很成功。」

此外，大來賓Matzka擔任地陪加入哈林小隊，隱藏實力的他面對隊長哈林問是否平常會騎腳踏車？Matzka說：「我沒有，很少(騎)。」之後卻展現驚人實力，讓阿亮忍不住讚嘆：「Matzka騎很快耶!」Matzka卻笑說：「下雨天騎車還是滿舒服的，老天都哭了!太感動了!看到我們騎車這個精神。」不過眾人卻不賞光，只能埋頭繼續騎車。

不知何時才能抵達Matzka的家，柯有倫首先發難詢問：「你家快到了嗎？」阿 亮也忍不住碎嘴：「你是不是迷路了？」最後方的彭小刀終於忍不住對著周予天大喊：「你為什麼一直往後面吐口水。」沿路吃了不少輪胎水周予天則回 說：「我在吃前面他(柯有倫)的輪胎水。」哈林也跳出來緩頰說：「下雨天不要出來玩水好嗎？」面對暴雨不斷，大夥兒騎車狀況也相當糟糕。