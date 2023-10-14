2024總統大選進入白熱化，商談藍白合共識「黃金會」將在今（14日）天登場，在野支持者都相當期盼能有一個好的結果。然而民眾黨總統參選人柯文哲昨卻拋出，「唯一勝選可能是我當正的、藍推薦副手」的說法，再度引發政壇震撼。對此，「黃金會」藍營代表之一、國民黨秘書長黃健庭給出最新回應。
柯文哲13日接受《TVBS戰情室》主持人錢怡君專訪，他在節目中表示，如果總統參選人縮減到1對1對決時，「勝率最高的是柯是正的」，自己都看過這些資料。不過針對若藍白民調結果是「侯柯配」，柯文哲也給出答案，直言「相信數字啊」。
黃健庭在受訪時提到，今日就要針對藍白是不是能在大選合作好好談，我們一定要有所主張，所有後續的作為都要對準這個目標，大家真正合作，朝著這個目標。「會造成對立、會造成彼此分裂的作為我們應該都要拋棄。」
在場有媒體詢問，柯文哲一方拋出比民調、比辯論等方案。黃健庭回應，「今天的會談我們不會設限，原則我們要促成合作，而不是要造成對立，如果造成對立，就沒有辦法合作，那就談都不必談了，既然是要談，大家要朝著真正合作那個目標來努力。」
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