為了爭取2024總統大選在野戮力同心下架民進黨，侯競辦執行長金溥聰今（14）日下午將和柯辦總幹事黃珊珊展開商談。然而在會談開始之前，黃珊珊大動作在臉書發文，稱既然雙方都願意見面談，就不要想著佔對方便宜。並再度強調「公開透明、公共辯論、公正民調」三個方案。

黃珊珊表示，今天下午，自己將代表民眾黨跟國民黨代表會談，雖然無法現場直播，但是兩方都會全程錄影，日後有爭議時就會公開驗證。黃接著指出，這幾天，各界多所指教也有很多期待，不管個人有任何立場，但是既然雙方都願意見面談，就不要想著佔對方便宜、一切開誠布公，才能爭取人民的信任與支持，這場選舉攸關台灣未來的發展，所以，這不是零和賽局，尤其是，個人的最佳選擇，有時候並非是整體最佳解方。

除此之外，黃珊珊還強調，我們都明白，也請大家都理解，政黨有各自的立場與壓力，不過我方將會採取最大的彈性與善意來溝通，「也希望大家不要試圖在這次的會面中用話語、氣勢壓過對方，或是故意拖延破局，如果大家沒有這種共識，那就必然失敗。」她期盼最後商討出的結果，是能讓雙方及支持者，與社會大眾各自都能理解、接受、或諒解的方案。

黃珊珊認為，在野要合作，絕對不是政黨之間的權位交換，重點是要怎樣才能說服人民 ：「在野整合，推出更好的總統候選人」，合作的目的是要贏得人民的信任，爭取更多人的支持，一場公平公開的比賽，才能服眾。黃說到，民眾都期待台灣更好、就像民眾黨主張的，社會和諧、政黨和解、兩岸和平，我們相信客觀的數字與科學，真正集中在野能量，才能推出最有可能勝選、更好的總統候選人。

黃最後總結，柯文哲一方提出「公開透明、公共辯論、公正民調」三個方案，也希望雙方會面可以進一步討論公開辯論與民調的執行細節，而雙方幕僚也將在會前、會後受訪，會議過程也會全程錄影，避免爭議，謝謝大家的關心！