吳宗憲（右）、吳姍儒。（中天綜合台提供）

吳宗憲兒子鹿希派，近日在爸爸、姊姊吳姍儒（Sandy）主持的中天《小明星大跟班》主題「父子倆心中的那個結，今天就把它解開吧」抱怨自己常被家人冷落，他說很多時候看到爸爸跟姊姊們在群組聊天，自己都很羨慕，每次他一加入話題，就會被吳宗憲嘮叨其他事情，「我都沒什麼切入點能聊，而且我回了，憲哥就會開始盯我其他事情，我就覺得每次只要出聲就會被念、被罵。」

吳宗憲認為那是因為鹿希派不懂得說話，「我摔車受傷，他給我一個讚的貼圖，那種感覺就好像說『摔車，水喔』！」姊姊Sandy緩頰說道，她覺得鹿希派會有這種想法，跟吳宗憲的教育方式有很大的關係：「他對女兒是絕對的愛與保護，但弟弟他就不管，最經典的就是全家要幫弟弟慶生，到場才發現沒邀請他。」鹿希派回想起此事也忍不住氣喊：「超過份！他們還說『你來我們也吃得差不多了，那你就在家好好讀書』。」

鹿希派還趁機表示，吳宗憲曾對他說「你胖得跟豬一樣」，讓他心裡很受傷：「如果是觀眾說的，我都覺得還好，因為被放大檢視是應該要承擔的，可是爸爸講，就變成是連我爸都覺得我很爛，心裡就蠻難過的。」吳宗憲很訝異鹿希派竟會介意這件事：「你幹嘛在意這些？我是擔心你太胖會有健康的問題。」

雖然如此，鹿希派也分享之前幫Sandy代班主持《小大》時，才發現原來爸爸很多話都是對的：「鏡頭上自己真的太胖，才發現爸爸講得是真的，所以我今年還寫父親節卡片給爸爸，裡面寫了『謝謝你對我很誠懇』，因為別人可能會給我面子，不告訴我實話，但爸爸講得話聽了完全不吃虧。」吳宗憲一聽感性回應：「愛之深責之切，爸爸嚴格的原因都是希望你能更好。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。