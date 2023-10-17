國民黨立委王鴻薇今(17日)開記者會踢爆，衛福部當初緊急採購約530萬劑的韓國「GenBody」家用快篩試劑，事後卻被食藥署監測發現無法有效偵測病毒，但要求廠商退款時，卻遭廠商施壓，改成換貨及交付尾款，被廠商「吃死死」，更讓國庫損失4.7億元。她隨後又公布公文質疑，面對進口不合格快篩商的廠商，衛福部追不回已付款項，竟然還要交付尾款？還對森昌、嘉碩一署兩制，放水2字寫在臉上，她將告發圖利罪嫌。

王鴻薇今(17日)在臉書發文附公文提到，針對她揭露衛福部疾管署採購韓國不良快篩，受到廠商壓力將同意退換貨的消息，衛福部今天發佈記者會和新聞稿內容，證實她所言非虛，更是明明白白地把放水兩個字寫在臉上。「我公布衛福部公文，並且以下幾點回覆！」

王鴻薇質疑，根據公布的衛福部公文，今年3月15日衛福部要求嘉碩必須在3月20日回收快篩試劑，並且要求退回已給付之4億2648萬9770元，如果未限期辦理，會一併追查遲延利息、違約金或損害賠償外，還會啟動債權保全作業。「針對這件事情，衛福部今天記者會竟然隻字未提？我要請問衛福部，有沒有3月20日嘉碩退回款項的入帳證明？」如果沒有上述相關程序沒有進行，追討4.2億恐變成追討7700萬。

疾管署說明不良家用快篩試劑處理。（圖／疾管署提供）

「這不是圖利什麼是圖利？」王鴻薇指出，3月15日衛福部公文也說到，因為嘉碩交付的快篩都屬於「不良醫療器材」，在公共工程委員會調解前不辦理退換貨，但是根據疾管署給自己的最新回應，嘉碩居然在9月18日撤回調解，10月11日主動找疾管署談退換貨，這是不是嘉碩知道調解會和森昌一樣不予退貨？所以私下來喬？竟然還讓嘉碩得逞。「那為什麼森昌衛福部不支付款項？嘉碩卻可以拿到錢？一署兩制嗎？」

王鴻薇強調，為什麼面對進口不合格快篩商的廠商，衛福部追不回已付款項，竟然還要交付尾款？還要同意退換現在根本已無需求的快篩劑？這樣的決議是誰批示的？這難道沒有圖利罪的問題嗎？「我在這邊正式預告，明天我會向地檢署告發本案的相關人員！」請檢調針對相關人等的罪責，一一釐清，絕對不能讓政府這樣割地賠款，浪費納稅人血汗錢！