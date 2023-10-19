阿里山賓館超過百年歷史舊館「歷史館」近日正在整修。（阿里山賓館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山賓館超過百年歷史舊館「歷史館」近日正在整修，天花板拆除後，百年檜木桁架得以開箱、重見天日。（阿里山賓館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山賓館超過百年歷史舊館「歷史館」和50年代咖啡廳目前正在整建中，近日因天花板拆除，百年檜木桁架得以開箱、重見天日，因傳統工法及檜木結構保存完整，業者特別記錄下百年不衰的歷史鏡頭，完成整修後將以文物展示方式呈現，讓民眾一窺110年前的建築工法。

阿里山賓館的前身是1912年開始興建的阿里山林場俱樂部，1965年當時的林務局依當年幣值，斥資180萬元修繕招阿里山林場俱樂部，除保留原有檜木建築，另改建原林場單身宿舍為鋼筋水泥樓房，規畫出16間套房、7間日式疊席房，並正式更名為阿里山賓館並沿用至今，2003年林務局，目前的林業及自然保育署以BOT案促參案委由民間公司興建、營運至今。

目前阿里山賓館除設備較新穎的現代館外，歷史館仍持續營運中，2018年歷史館更成為嘉義縣第14個地方文化館，另命名為「1913舊事所」。阿里山賓館管理部經理江永寶說，歷史館因年代已久，管線老化導致暖氣不夠暖，這次斥資6000萬整修，除房間浴室設備裝潢換新，館內陳設、外觀仍保有當年的懷舊感。

阿里山賓館歷史館經多次改建與修繕，層層裝潢堆疊掩蓋，已覆沒原館舍本質，經營團隊今年7月展開天花板管路更新及客房裝修工程，在卸下天花板的同時，百年檜木的桁架開展在眾人眼前，江永寶說，現已少見的珍貴木材與工法還完整保留在歷史館屋頂，即使是20年資深員工也沒看過全貌，藉這次整修，館方才得以記錄下珍貴畫面。

業者表示，1913年設立「阿里山林場俱樂部 」，是為管理阿里山的林木資源開發，方便林場人員膳宿與出差休憩，建築物主要以阿里山檜木所建，採用木構榫接工法，一樑一柱皆是珍貴的阿里山林木與匠師的手藝，加上阿里山地處深山資源稀缺，交通不便，當年歷史館興建就地取材，以阿里山檜木興造，對照今天阿里山檜木已不可得，歷史館的方方寸寸更顯得珍貴稀有。

林業署嘉義分署副分署長李定忠說，阿里山賓館促參案為BOT、ROT和OT複合型促參案，不過歷史館雖有百年之久，至今無任何文資身分，這次業者整修，有將整修計畫書送林業署備查。