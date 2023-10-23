傳以色列將派地面部隊攻入加薩走廊，盼一舉全殲控制當地的哈瑪斯。有分析家指出，哈瑪斯7日突襲以色列前至少已籌畫2年，很可能也對以軍地面入侵做足準備。媒體人謝寒冰指出，烏克蘭馬里烏波爾的地道，俄羅斯打了半年，以色列死傷恐愈來愈多外，也會加速西方國家的反感。

謝寒冰23日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，美國本來是希望促成以色列跟沙烏地阿拉伯的合作，讓他能夠重新介入中東，讓他能夠拉扯中國大陸所建立的勢力。「等於你美國的布局已經完全失敗了！如果以戰略上來看的話，我認為哈瑪斯是成功的！」哈瑪斯成功裂解了美國的計畫，但是付出的代價就是巴勒斯坦人民的死傷，「那這個代價值得嗎？如果我是巴勒斯坦人，我會覺得完全不值得！」

「以色列現在就是想趁這個藉口，一路攻進加薩走廊！」謝寒冰指出，以色列主觀上當然是希望，把加薩走廊幾十年的問題一次解決，「可是我認為解決不了！」因為接下來如果不採取地面戰，只用轟炸的，就會愈來愈慘、愈來愈慘，那個畫面一直出來之後，世界是沒有辦法接受的。

「那個反以色列的情緒會愈來愈高！」謝寒冰強調，他如果採取地面戰，地面戰沒有那麼好解決，因為他下面那麼多地道，你光是要肅清那些地道，就不知道何年何月。記不記得在烏克蘭的馬里烏波爾，亞速營那個地道，俄羅斯打了多久？「一打半年耶！打不完耶！」

謝寒冰直言，地道其實很難崩潰，除非你打到正上面，而且還是鑽地彈。如果沒有這樣的破壞力的話，地道基本上是沒有差的。如果真要打地道戰的話，以色列本身死傷也會愈來愈多。然後第二個，整個戰況的慘烈程度會更可怕。所以以色列如果選擇地道戰的話，恐怕會更加速西方對他的反感。