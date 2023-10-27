屏東縣政府以「職場性別平權」為主軸，首度舉辦「Women我們生活節」，27日邀請油漆師傅趙秀梅（右四）與屏東縣長周春米（前排中）一起為活動揭開序幕。（林和生攝）

為消弭職場不平等，屏東縣政府以「職場性別平權」為主軸，首度舉辦「我們（Women）生活節」，27日邀請油漆師傅趙秀梅與屏東縣長周春米一起撕掉充滿職場性別不友善的標籤，為活動揭開序幕。

「女生上班被限制上廁所次數」、「懷孕被長官要求調職」，站在充斥著各種職場不友善標語的背板前，周春米與趙秀梅一起撕下標籤。

周春米表示，上任後即爭取到經費辦理「我們生活節」向女性勞工致敬，雖然沒有選在婦女節或勞動節辦理，但女性每天值得致敬，鼓勵女性勇敢做自己，不要被標籤限制住，要活得自在。

趙秀梅分享，她由全職的家庭主婦變成單親媽媽，為了養2個小孩，到處做粗工，因緣際會下接觸油漆工程，慢慢產生興趣，進而創造自己的事業，為了要養孩子，她表示，女性的耐心、毅力是無可限量，也值得被讚許的。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，期盼透過系列活動，打破職場上對性別的框架，讓各種潛力被看見，創造職場群像新識別。

系列活動從11月10日起，包括明華園黃字團戲劇公演，金曲歌手阿爆、滅火器、洪佩瑜及舒米恩等接力開唱，另有講唱會及寵愛市集等，結合表演團體與個人展演，帶給群眾身歷其境的體驗以及多元紛呈的理解反思。