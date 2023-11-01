知名YouTuber阿滴經營英語學習頻道走紅，擁有278萬人訂閱，不過被網友質疑流量似乎大不如前，便提出疑惑究竟是哪方面出問題，對此，阿滴也曬出數據回應。

有網友在Dcard以「為什麼阿滴的流量一直回不去」為題發文，對方先坦承原本沒有在看阿滴的影片，耳聞對方流量都相當高後，才開始偶爾觀看他的影片，雖然覺得影片內容蠻用心，選擇題材也相當不錯，卻稍微偏離教學性質，也輸給目前在做教學影片的人，推測這是流量回不到昔日高峰的關鍵原因，不過目前此篇PO文已經刪除。

網友對於阿滴YT流量回不去感到疑惑。（圖／Dcard）

對此，阿滴直接在臉書回應此事，只見他先是公開數據截圖佐證，接著指出：「我10月份阿滴英文頻道470萬，跟去年同期350萬比較起來，流量成長了約35%，兩個禮拜前分享雅思應考心得，流量97萬」，忍不住反問：「哪來大崩跌了 」，文末還不忘附上無奈的表情符號。

去外商公司工作英文要多好? 阿滴突襲Google台灣辦公室。（圖／阿滴英文YT）

許多知名YTR也紛紛跳出來幫阿滴說話，像是Joeman就表示：「都沒搞清楚狀況，2023yt中只有joeman頻道大崩跌找藉口怪平台，其他yt流量都是大幅成長遙遙領， 長影音未來勢不可擋 」，聖結石則不忘自嘲：「全台灣YouTuber流量回不來的只有唯一一位，我知道但我不說」， 杜承哲醫師則指出：「如果是『阿滴說整體YT流量大崩跌』那還勉強說得過去」。