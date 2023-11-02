AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」與EXILE主唱TAKAHIRO將首度來台舉辦專場演唱會。（寬魚國際提供）

THE JET BOY BANGERZ將擔任演唱會嘉賓。（寬魚國際提供）

由「國民姊夫」AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」與EXILE主唱TAKAHIRO聯手，將於12月9日在台北流行音樂中心開唱，AKIRA今（2日）代表團體旋風來台30小時催票，同時公布演唱會嘉賓為金曲歌后艾怡良，AKIRA表示來台灣舉辦專場演唱會一直是自己的夢想，現在能夠實現非常開心。去年擔任「五月天」演唱會嘉賓，是否會邀請他們當嘉賓？他則笑說「透過今天這個場合向他們喊話也不錯」，也謙虛感謝五月天的幫忙，「對我們露出帶來很大效應」。

這次演唱會邀請艾怡良擔任嘉賓，她和放浪兄弟的緣份起於今年初的台南跨年，艾怡良的演出剛好在AKIRA和放浪兄弟團員SHOKICHI的前一段，SHOKICHI很欣賞怡良的演出，希望之後能有機會合作。後來經由AKIRA牽線，促成這次合作。艾怡良為此赴東京錄音，新歌預計11月推出，收錄在SHOKICHI即將發行的個人專輯裡。AKIRA也表示：「放浪從以前就嘗試過很多不同類型的音樂，艾怡良在音樂上的類型跟我們滿契合的，上次同場表演，我們聽到就非常喜歡。」

除此之外，AKIRA提到自己擔任製作人的日本新人男團「THE JET BOY BANGERZ」也將擔任這次演唱會的嘉賓，是他們首度赴海外演出，並稱，自己一直希望給有夢想的年輕人表現的機會，之後有機會的話，當然也非常想培養台灣新人，目前在台灣有舞蹈學校，學員也會一起上台表演。並稱，演出內容會針對海外歌迷特別設計，和團員一直有在深切討論，希望大家可以呼朋引伴前來欣賞表演。

團體在9月迎接出道23周年，AKIRA也分享放浪兄弟的音樂受到不同年齡層喜愛，歌迷橫跨三個世代，不少人陪伴他們走過了20多年的歲月，「有人生了小孩，甚至有人已經有了孫子，他們也跟著喜歡，我們在日本的演唱會三個世代來蠻常見的，有很小的小孩，也有7、80歲歌迷在現場，就覺得要更賣力表現給他們看，對我們來說也是另外一種能量」。

至於是否會邀請老婆林志玲？AKIRA笑說「畢竟這是她的故鄉，我身為一個表演者，藉由這樣的機會讓家人、親友和所有粉絲看到我們表演，我覺得這是最好回饋他們的方式，所以我們也會做好表演」，再被追問演出時是否會特別眼光掃射台下尋找老婆的身影？他則表示「我在台上比較專注於表演」。

「放浪兄弟2023台北演唱會」將於12月9日（六）晚間6點在台北流行音樂中心舉行，門票11月5日（日）中午12點開賣，購票請洽KKTIX，演出相關資訊請洽寬魚國際官方臉書、IG。