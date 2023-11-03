韓國女神宋慧喬在離婚宋仲基後，終於憑著《黑暗榮耀》重返事業巔峰，恢復單身的她不像前夫迅速再婚生子，反倒是更享受單身與朋友相處的生活；最近宋慧喬在社群曬出一系列出遊的照片，同行的居然是大她12歲的影后金憓秀，她更親密地稱呼對方「姊姊」，兩人有私交也讓網友都很驚訝。

宋慧喬2日在Instagram分享去到江原道旅行的照片，透露是與女星金憓秀一起，還有多張兩人的合照，她也親密地喊金憓秀「姊姊」，讓雙方粉絲都很驚喜原來兩位影后有私交；而兩位影后、視后穿著都十分休閒，在公共場合也不遮臉，展現自在的面貌。

宋慧喬喊金憓秀姊姊。（圖／摘自宋慧喬Instagram）

其中一張宋慧喬站在海邊抱著愛犬的照片，她還寫上「金憓秀拍攝的照片」，儘管沒有露出完整的臉，單從她的眼神就足見這趟旅程讓她開心又放鬆；還有兩人一起坐在涼亭看夜景，令許多網友詫異，「原來頂級明星的旅行和一般人沒太大差別」、「兩人的友情太意外了」、「除了韓韶禧，連金憓秀都是好友，宋慧喬太強了」。

宋慧喬不久前才獲得第59屆百想藝術大賞視后、第2屆青龍系列大賞大獎，金憓秀拿過多項大獎肯定，還主持多達28屆青龍獎因此有「青龍女神」封號；如今兩人私下是好友的消息曝光，也被韓媒形容兩人這趟旅行為「頂級明星的友誼之旅」。