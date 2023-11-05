金馬影后謝盈萱有「劇場女神」之稱，她戲劇系畢業後參與多部舞台劇，並與友人創立劇團，有豐富的舞台劇經歷，進入電視圈後一路從配角演到主角，憑《誰先愛上他的》獲金馬影后，又藉《四樓的天堂》獲得金鐘獎最佳女主角，演技實力有目共睹；近日她分享去英國旅行的感想，回台她補上訓練，背肌讓網友們看傻。

謝盈萱不時透過社群分享工作與生活，私下的她穿衣風格隨性，大多選擇寬鬆、舒適的衣服，近日她分享從英國旅遊回來後的感想，並曬出一組健身照，謝盈萱穿著緊身瑜珈褲和運動內衣，身體線條全曝光，體態不見一絲贅肉，尤其背肌線條超明顯，一看就花費很多時間鍛鍊，粉絲看到後驚呼：「這個背太強了！」、「畫面太美不敢直視」、「美背，好美」、「這個背肌太厲害」、「背肌好激勵人心！」、「哇魔鬼肌肉萱」、「身材真的超好」、「精雕細琢的絕美線條」。

謝盈萱提到這次旅行和以前比較花更多，一是物價通膨，另外一個原因是年紀增長後，有些事無法做了，她舉例以前會為省錢選擇青旅，但現在卻沒辦法在太多聲音的環境入眠，也因為旅行飲食單一，所以肌群消失，而她一回台灣後就又投入健身房中訓練，身材管理相當自律。

她在社群曬出巴黎見聞，搭地鐵時碰見推著嬰兒車的婦女，謝盈萱幫忙抬嬰兒車上樓，但樓梯很多，搬到最後謝盈萱滿頭大汗，她幽默形容放下嬰兒車後彷彿看到健身教練微笑說「好棒！！今天的運動量完成了喔」，她還遇到預定餐廳大停電，幸好臨時找到一間韓式餐廳享用晚餐，圓滿度過一晚。