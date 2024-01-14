2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。立委方面，國民黨成為立法院國會最大黨，但並未單獨過半，取得8席不分區立委的民眾黨成為關鍵少數。前立委蔡正元指出，民眾黨黃珊珊為首繼續激烈反對藍白合作，更反對韓國瑜接任立法院長。黃珊珊等人主張綠白合，可以換到自己當副院長外，還可以替民眾黨的幹部，跟賴清德要到很多職位。柯文哲要面對的不只是政治路線的選擇，更是黃珊珊派政治慾望的填補。

「反對韓國瑜...」蔡正元今(14日)在臉書發文指出，民眾黨黃珊珊為首，繼續激烈反對藍白合作，更反對韓國瑜接任立法院長。黃珊珊等人主張綠白合，可以換到自己當副院長外，還可以替民眾黨的幹部，跟賴清德要到很多職位。

蔡正元強調，柯文哲要面對的不只是政治路線的選擇，更是政治慾望的填補。

蔡正元直言，「台灣的選擇不是柯文哲，是黃珊珊。她是柯文哲的護國神珊！」