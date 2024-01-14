2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統，不少人歸咎於在野不能整合導致雙輸。關於藍營選後檢討，前立委蔡正元14日在《麥玉潔辣晚報》節目直言，選新北市長跟選總統是不同量級的，侯友宜沒有做好準備，對不起提名他的國民黨，堪稱藍營有史以來最弱的總統候選人。此外，找了一個有史以來最差的操盤手金溥聰，一個黨、一個總部花那麼多錢，做的文宣還不如桃園新科立委牛煦庭的文宣，實在應該檢討。

「那是一個不同量級的，像侯友宜新北市長虎虎生風，那是輕量級的，到了總統就是重量級的！」蔡正元表示，就是準備不足，連一個基本政策，話都講不清楚，這是一個問題，黨提名你，你自己沒有做好準備？你對黨對不起！可是他昨天感謝人，只有感謝金溥聰，連韓國瑜都沒感謝。「所以你就知道，國民黨提了一個很失敗...我一開始就講說，侯友宜是國民黨有史以來最弱的候選人！每個人都把我罵得臭頭。現在誰對？」

「要不要檢討？那我說國民黨找了一個有史以來最差的操盤手金溥聰，每個人都把我罵得臭頭，結果證明怎麼樣？」蔡正元直言，結果被亮哥批評說，做的文宣還不如牛煦庭的文宣！（郭正亮：沒錯，牛煦庭的文宣做得真好！）一個黨、一個總部花那麼多錢，做的文宣不如一個立委候選人做的文宣？你何顏見江東父老？你還花了那麼多錢做廣告，那麼多團隊可以運用，這個都要檢討！