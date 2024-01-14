日前2024總統大選結果出爐，由民進黨的賴清德以558萬票當選下屆總統，而國民黨和民眾黨原先傳藍白合，最後卻又破局，各自推出候選人，分別拿到33%和約26%的選票；這次選舉不少網紅、藝人都發揮影響力呼籲民眾返鄉投票，有民眾發現網紅黃大謙在當選務人員，讓一票網友超吃驚。

有民眾日前在投票所直擊一名男子神似黃大謙，並將畫面PO上DCARD，只見他戴著黑框眼鏡和口罩，身上穿著灰色的上衣及外套，黃大謙事後轉發該影片承認「謝謝，這是我今天打工唯一留下的影像紀錄」，消息一出立刻引起網友討論：「大謙的意思是他本人吧！？一直以為公務員才能擔任選務人員，剛剛查了一下熱心民眾好像也可以擔任！Youtuber是不是不好做了？還要出來兼差辛苦了」。

據悉選務工作人員的主任管理員須為現任公教人員，主任監察員則須為現任或曾任公教人員，並由各區公所遴選具有開票所工作經驗者擔任，且管理員由各區公所遴選機關公務人員或學校教職員優先，需三分之一為現任公教人員，不足時再遴選大專院校成年學生和社會熱心人士擔任；選務工作人員須為中華民國國民，年滿18歲，具有完全行為能力且品德優良、身心健康、態度親切有責任感，願意為選舉事務貢獻心力，有興趣民眾可以洽民政課報名。