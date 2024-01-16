女友有狐臭怎麼辦？一名男網友日前和女友嘿咻時，突然聞到女友身上有很濃的狐臭味，由於味道太臭，害他整個軟掉，還被女友笑陽痿，求助大家該怎麼解決，貼文PO出，引發網友熱議。

原PO在Dcard指出，日前與剛交往的女友做愛， 衣服一脫，兩人進行到胸部附近時，突然聞到女友身上濃重的狐臭，差點臭死，下面馬上軟掉硬不起來，女朋友見狀一直笑他陽痿，他覺得很漏氣，上網詢問該怎麼應對這種狀況。

問題曝光後，網友紛紛指出，「直接跟她講有狐臭，不然她一直噹你怎麼辦」、「其實講真的，我覺得這蠻常見的，很正常」、「我女友也有，不過我是覺得沒有很臭，而且整個人都香香的」、「她笑你陽痿你可以笑她狐臭啊，不知道是自己的問題還笑你，這樣很不公平」，還有人表示「你們兩個基本上不合，合的情侶狐臭都覺得聞起來很香」。

仁愛暨長庚醫院皮膚科主任黃昭瑜曾在臉書說明，狐臭是大汗腺分泌代謝的產物，保持腋下乾爽，選擇排汗功能較強的衣物能減少臭味，以及除毛、使用抗菌清潔產品、止汗劑、飲食清淡，其中止汗劑要在肌膚乾燥或睡前使用效果最好，皮膚發炎時則避免使用。