《白雪》上週於高雄殺青。（高雄電影節提供）

高雄拍短片《白雪》由新銳導演黃鈺婷執導，邀《雨水直接打進眼睛》演員周健瑜、童星李宜儒，打造一段懷有賞雪美夢的父女，好不容易一家人相聚，意外卻接踵而來，小女孩最終以最意想不到的方式，實現了「看雪」的心願。片中虐心的父女情深，賺人熱淚，上週於高雄殺青，將於今年雄影世界首映。

目前在北藝⼤創作研究所就讀的導演黃鈺婷，編劇作品《找死俱樂部》曾獲優良電影劇本優等劇本獎，高雄拍獎助新作《白雪》以台灣民間傳統「作醮」祭典展開，擁有賞雪夢的小女孩與看似從事業有成返鄉，卻神秘兮兮的父親久違相聚，一場看似熱鬧的「鴻門宴」，小孩與大人世界的善與惡不停交錯，打斷了全家團聚的時刻，滿懷圓滿家庭的願望，最終能否成真？

導演黃鈺婷表示，《白雪》想傳達一段有點荒謬、惆悵卻溫馨的故事。片中白雪和毒品的意象都是白色粉末，也是天真與殘酷的兩端，將兩者結合在一起，形成夢境與現實的強烈對比，也將片中父女的世界拉得更遠。更加入台灣民間的傳統宗教祭典「作醮」儀式，期間社區會舉辦許多廟會活動，闔家團聚，街上張燈結綵，彷彿進入異世界，而在這樣特殊神聖的時刻，什麼事都有可能會發生，形成一段富有台灣在地韻味的故事。

短片《下風處》、《雨水直接打進眼睛》出身的演員周健瑜，首次主演失意父親角色，他表示在揣摩角色時會想到自己與父親的相處模式，為了守護家人，讓他們過上好日子，總是以小孩無法理解的方式，鋌而走險投入生意，殊不知兒女想要的是其實最單純的陪伴和呵護。片中他與6歲的李宜儒搭檔飾演父女，直呼第一次跟這麼小的孩子對戲，很常觸動內心最柔軟的一面，像是片中一幕他幫女兒剝蝦，當下心想如果這是最後一次見到她，那種摻雜了愧疚和不捨的雜緒瞬間爆發，差點撥到哭，最終也成為他情緒張力最大的一場戲。

廣告童星李宜儒小小年紀卻有很有戲，飾演懷有和家人一起賞雪夢想的天真小女孩。開拍前她也和周健瑜一起去動物園培養父女默契，相處過程周健瑜總是逗她笑，兩人還看到看猩猩打架，十分有趣。她也分享到高雄蚵仔寮拍戲很好玩，除了可以看海，還嘗試了打彈珠等廟會活動，拍攝期間她印象最深刻的是爸爸教她堆雪人的戲，還約定要一起去北海道賞雪。

黃鈺婷導演也分享，這次來到高雄拍戲是一個很新鮮的經歷，因為高雄是一個不可能下雪的地方，這樣的反差很有趣。本次拍攝場景選在別具地方特色的高雄市梓官區，並在當地舉辦建醮活動時取景拍攝，當地居民純樸好客充滿人情味，拍戲期間朝夕相處，有種跟他們一起創作的感覺，是很有力量的一次拍片經歷，也希望未來有更多的機會在高雄拍電影。

《白雪》是個關於「守護」的故事，黃鈺婷導演表示，人在生命中總有盡全力在守護的珍貴事物，同時也默默的被身邊的人認真守護著，正如片中的一家人一樣，縱然無奈，對所愛之人的付出與深情無論如何都無法割捨，這也是《白雪》想帶給觀眾的感動。期盼在高雄電影節世界首映時，期盼台灣的觀眾看到熟悉的場景時會驚喜又感動，外國觀眾則能透過故事認識台灣人文風情。

另外，113年度「高雄拍」影像創作獎助計畫現已開放徵件，即日起至3月29日，歡迎各地影像人才進駐高雄，創作更多在地故事。徵件詳情請見高雄市電影館官網。