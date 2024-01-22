奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，現有的義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的8把絕世名琴，將於3月北上由小提琴家梁茜雯帶領3位音樂家共同演出。

奇美博物館表示，義大利北部是提琴發源地，奠定了現代提琴的形制規模，更為製琴歷史留下無比燦爛的輝煌紀錄。此次將帶領大家感受義大利兩大製琴聖殿的作品特色。其一，文藝復興運動重鎮「克里蒙納」（Cremona），製琴風格優雅細緻，精選製琴始祖安德烈．阿瑪蒂與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，以及2把重要小提琴。

另一個以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞（Brescia），製琴風格自由奔放，特別選出重量級大師達薩羅與馬吉尼等4把名琴，其中，達薩羅流傳後世的小提琴不足10把，且琴頭多半已換新，而此次登場的約1560年製小提琴，琴頭與琴身皆原汁原味出自大師之手，是目前世上公認最完整的大師遺作。

參與演出的音樂家還有灣聲樂團中提琴家王瑞，以及大提琴家李建樺。演出將於3月23日在台北誠品表演廳登場。