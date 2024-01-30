綜藝天王吳宗憲近日受邀上脫口秀《賀瓏夜夜秀》，一拿到麥克風講話就引起現場笑聲不斷，成功帶動氣氛的表現，讓網友覺得他有「反客為主」的感覺，看下來覺得吳宗憲更像主持人，賀瓏直接變小弟；有忠實觀眾點出關鍵，吳宗憲反應力非常好，講話節奏還有練過，主持經驗也是有很大的差距。

近期人氣脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請吳宗憲當來賓，雖然《夜夜秀》才因王志安言論飽受批評，但吳宗憲卻在節目上鼓勵賀瓏，笑說「大不了節目停了再開一個嘛」；而吳宗憲還發現Albee也因遭炎上「失去笑容」，他挺身安慰她「該笑的時候還是要笑」。

沒想到吳宗憲上脫口秀影片曝光後，廣受好評，更有網友在《批踢踢實業坊》發問「為啥憲哥上夜夜秀感覺像主持人？」，分享觀後感是兩位主持人直接便小弟的感覺，更誇張形容「網路世代的這些咖完全不能比欸」。

原PO的感想也引起許多人共鳴，「他以前上其他藝人節目也一樣啊」、「沒人比他口才好啊」、「經驗的差距，畢竟他當主持人多久了」、「拿賀瓏跟他比也太好笑，以前超級星期天一票人的鎂光燈都被他搶走」；有人更精闢點出關鍵，「憲哥說話節奏是有練過的」、「他的反應力非常之好」、「憲哥主角光環太強大」。