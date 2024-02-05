大陸男星李如平生前享有國務院特殊津貼，是國家話劇院演員、戲劇家協會會員、電視藝術家協會會員，代表作品有《曙光》、《青松嶺》、《楊貴妃》、《康熙王朝》，近日傳出他不幸因病在北京去世，享年83歲，在過年前離開人世。

2月4日中國國家話劇院發布一則訃告，表示「中國共產黨黨員、著名表演藝術家、國家一級演員、享受國務院政府特殊津貼專家、中國戲劇家協會會員、中國電視藝術家協會會員、中國國家話劇院退休幹部李如平同志，因病醫治無效，於2024年2月2日下午14時55分，在北京病逝，享年83歲。」

為尊重家屬意願，李如平的喪事一切從簡，也不舉行告別儀式。李如平1964年畢業於中央戲劇學院表演系，是演藝圈許多演員的學長，也曾演出大陸中央實驗話劇院的多部話劇，包含《於無聲處》、《大風歌》、《靈與肉》、《人民公敵》等等，他較為知名的角色是在電影《楊貴妃》和電視劇《唐明皇》中扮演「高力士」，還因表演精湛獲得飛天獎最佳男配角。

消息一出讓不少觀眾惋惜，紛紛哀悼：「一路走好」、「康熙王朝的時候六十了？完全看不出來啊」、「剛看完康熙王朝，裡面壞壞的班大人」、「猶記得李老師飾演的《唐明皇》和《康熙王朝》 中的高力士和班布林善，經典中的經典」。