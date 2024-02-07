由傅孟柏、邵雨薇、田中千繪等人主演的精緻時代大戲《商魂》描寫「台灣第一代實業家」林燈的故事，刻畫台灣1950年代商場上的勾心鬥角。

邵雨薇（右起）、傅孟柏和田中千繪寫春聯。（Hami Video提供）

主要演員接受Hami Video專訪時充滿歡笑，由於該劇有不少台、日語台詞，邵雨薇再度挑戰用全台語介紹角色和該劇重點，講到後來忍不住比手畫腳，傅孟柏極有默契的接過話幫忙總結；田中千繪則爆料，傅孟柏開拍時講日文一直NG，傅孟柏搞笑作勢要拿毛筆畫田中千繪的臉，足見3人的好交情。

傅孟柏在《商魂》換穿各式西裝，展現完美比例的高挑身材，被問開拍前是否有特別健身，他謙虛表示西裝本來就可以修飾身材，笑言飾演的角色「林燈」忙於商場和政界奔波，身為水泥業實業家應該無暇在家鍛鍊身材，邵雨薇在旁打趣說：「也是可以扛水泥鍛鍊。」

邵雨薇和田中千繪在劇中看似是正宮和小三的關係，但兩人私下感情極佳，邵雨薇揭露田中千繪「不為人知」的一面，她一邊告白：「好喜歡千繪，她私底下超級好玩。」卻又同時吐槽：「不要被她那個看起來很成熟又很聰明的外表給騙了，她有時候滿『ㄎㄧㄤ』的，好玩又可愛。」田中千繪聽完跟著放聲大笑。

田中千繪（左）和傅孟柏因工作產生特殊的情感。（欣蘭企業股份有限公司提供）

田中千繪飾演穿梭在政商名流間的日本名媛雅美，她表示角色有特殊的成長背景，在劇中擔任裁縫師的她對穿著也相當講究，漂亮的服裝絕對是另一看點；另外是她和傅孟柏的「特殊關係」，她認為雅美並沒有想介入他人家庭，兩人是從工作上的夥伴，逐漸變成這樣的關係。只是她一時口誤說成「所以變成一個『醬油』的關係」，引起哄堂大笑。

談到全劇看點，傅孟柏強調，「《商魂》不是單純的歷史劇，而是充滿戲劇張力的商業戰爭，還有平民和權貴之間的拉扯，以及主角們微妙的愛情關係。」希望觀眾務必準時追劇。《商魂》將於17日起每週六在中華電信Hami Video播出。