年假期間闔家出遊，怕暈車壞了興致，許多人會使用暈車藥來預防不適，但醫師提醒，暈車藥並非人人都能用，諸如有攝護腺肥大、青光眼、高齡長者、6歲以下孩童與懷孕未滿3個月的孕婦，就不適合使用暈車藥，曾有攝護腺肥大患者使用暈車藥後尿不出來，膀胱差點漲破，緊急掛急診插尿管才化險為夷。

阮綜合醫院健康管理中心主任蕭偉成表示，暈車其實是動暈症（motion sickness disease），原因是身處交通工具中，因晃動刺激三個半規管和耳石引起的一種臨床反應，常見症狀有噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、臉色蒼白、胃腸不適、冒冷汗等。

蕭偉成表示，暈車藥大致可分為抗組織胺類（Antihistamines ）、抗膳鹼激性藥物東菀菪若（scopolamine）兩大成份，抗組織胺類藥品可減低內耳前庭器官的敏感度，達到止吐效果，常見副作用有疲倦、嗜睡頭暈、口乾舌躁等。

抗膳鹼激性藥物東菀菪若，有抑制前庭腦幹反應及嘔吐中樞的作用，進而達到抑制嘔吐反射作用。東菀菪鹼市售有做成防暈貼片，副作用有口乾、嗜睡、視力模糊等。

但暈車藥並非人人能使用，蕭偉成表示，下列五大族群即不適合使用。

■攝護腺肥大患者：暈車藥會讓攝護腺肥大，不易解尿情況更為明顯，甚至尿不出來，曾有60多歲攝護肥大患者，使用暈車藥後出遊，卻發生漲尿解不出尿情況，緊急掛急診，經醫師為其插尿管導尿後，才化解膀胱可能漲破的危機。

■青光眼患者：暈車藥可能致使眼壓升高，加重青光眼病況，並造成頭痛不適。

■6歲以下孩童：因肝腎功能發育未完全，不易代謝藥物，可能出現嗜睡情況。

■高齡長者：常服用多種慢性病藥，可能會與暈車藥，產生交互作用，且因肝腎功能較差較差，不易代謝藥物。

■懷孕未滿3個月的孕婦。

蕭偉成表示，口服暈車藥通常在每次出發前30至60分鐘服用，才能發揮藥效 ，服藥後注意力常會不集中，須格外小心，使用耳貼片，則須在出發4到6小時前貼，貼在耳後沒有毛髮的皮膚上，藥效可持積72小時，務必依藥品說明書使用，勿自行增加劑量。