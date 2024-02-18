知名作家黃大米最近透露花了21萬參加歐洲高價團，起初所住的飯店浴室竟會漏水，掀起兩派爭議。而黃大米過去曾在節目上自曝遇上渣男追求，被她發現有未婚妻，稱會負責任分手，接著又要黃大米掏錢存戀愛基金，最後卻娶了女主播，該女主播還發公開信譙黃大米，讓她很難堪。

黃大米過去上《新聞挖挖哇》分享過去談過一場戀愛，男方追求她時自稱沒女友，黃大米打趣說：「他是真的沒有女朋友，但有未婚妻」，兩人是研究所同學，她心動後追問對方到底有沒有女友，沒想到男方開始痛哭，自稱因為是做業務的，必須要有一個未婚妻的名義角色，才能幫他擋掉不必要的外務。

黃大米30日情史超荒謬 自剖人生最大汙點慘遇渣男下場驚人【新聞挖挖哇】

黃大米說，因為自己當時已經喜歡上對方，就相信男方的說詞，而當年她已經是新聞部的主管，平時工作很忙，但知道男友生日就排休假，並送了一顆蛋糕到男方公司，但等了很久，男友都沒打來感謝，見面後男友說因為他們做業務的，「會讓其他人的女友壓力很大，感覺要比照辦理」，黃大米直覺覺得對方在說謊，追問對方到底有沒有其他女性紅粉知己，男方回：「你送蛋糕這招很狠欸，妳這樣其他女生都不會來糾纏我」，黃大米完全被嚇到，直言沒有想到自己的真心真意，卻被對方這樣解讀。

最扯的是黃大米發現研究所同班同學、也是某位女主播竟私下會打給她男友，第一時間男方又在扯謊說不知道，一星期過去，男方說要解除婚約未果，兩人便分手，男方原本稱要帶黃大米回高雄看爸媽，到了端午節那天身邊女伴變成那位女主播，最後男方閃娶女主播，女主播為了保護老公，在班上發了公開信痛罵黃大米抹黑她老公，認為黃大米都是在說謊，黃大米則發訊息回：「妳老公最愛的是妳，祝你們百年好合」，傳聞兩人婚姻維持了3年最後也離婚了，黃大米笑說：「覺得老天有眼」。