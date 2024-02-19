高雄市電影館攜手台灣福興文教基金會舉辦「電影選修課」校園巡迴課程二月開跑，共24場次前進高雄市12所國小校園，放映電影館招牌親子節目，精選國際影展得獎動畫與短片，由劇場、故事、繪本等跨領域專家帶領孩子閱讀電影、深化影像教育，2月20日在燕巢安招國小揭開序幕，全校四個年級近200名學童初體驗影像美學、從小學習看電影。

高雄市電影館電影選修課連續五年舉辦，好評如潮（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市電影館館長黃晧傑表示，怎麼看電影，其實也要教的！電影館肩負南臺灣影像教育責任，為讓影像教育向下扎根，長期致力於讓孩童接觸電影，讓看電影成為啟發思考、接觸美學的管道，經營「長短腳電影院」親子品牌和「電影選修課」校園巡迴課程培養兒童眼界，讓高雄的孩子看到國際級的動畫和短片，成為落實教育扎根的校園行動電影院。

影展得獎短片《她不笨，她是我妹妹》，帶孩子認識家庭互動 （圖片來源：高雄市文化局提供）

台灣福興文教基金會執行長林宜錚表示，影像已經是這個世代的主流溝通方式，加上新課綱強調跨領域學習，素養的養成變得相當重要，台灣福興基金會支持高雄市電影館「電影選修課」，希望透過影像進入校園，將影像教育向下扎根，讓電影教育遍及全高雄，未來孩子能透過影像為自己發聲。

影展得獎動畫《換換瑪蒂達》，高雄孩子獨家觀賞 （圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市電影館「電影選修課」校園巡迴課程連續五年舉辦，透過專業的影像教育課程設計，將電影融合藝術與人文課程，並製作專屬的教案與教材，讓「影像閱讀」成為孩子成長必備的美學經驗。「電影選修課」校園巡迴課程五年來遍布高雄市38個行政區的小學，深獲好評，今年前進12所國小，包括燕巢安招、美濃龍肚、茄萣成功、六龜龍興、林園王公等學校，近2000位高雄學童參與，帶動偏鄉教育，真正落實文化平權，讓影像教育生根，遍地開花。