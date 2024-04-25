據勞保局最近一次精算報告指出，截至2023年底，勞保基金精算負債達13兆465億元，更是連續7年收支逆差，有立委詢問擔任6年多的勞動部長還有什麼事情很可惜未完成的事情？勞動部部長許銘春坦言，當然就是攸關千萬勞工退休生活的勞保年改，議題複雜外也是大工程。

立法院25日邀請勞動部部長、法務部、原民會、內政部、衛福部就「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專題報告。

立委邱鎮軍表示，許銘春做為史上任期最長的勞長，曾提及勞保年改、低薪、失聯移工為挑戰，準勞動部長何佩珊上任當務之急是什麼？勞保年改拖了8年，新任部長會推動年金改革嗎？還是一樣只有撥補？不能因為議題複雜一直拖，不希望勞保年改只是口號。

許銘春表示，擔任部長任內曾就許多政策與行政院或立法院討論時，何佩姍都有參與，「對她有信心」，對勞動政策不陌生，勞動部政策為一貫的規劃在，相關議題都是目前迫切的問題，撥補要持續、改革要面對，涉及千萬勞工、60萬事業單位，議題複雜要求取最大共識。

立委黃秀芳表示，許銘春擔任6年多勞動部長，有什麼事是很可惜或是未完成成的事情？許銘春坦言，當然就是攸關千萬勞工的勞保年改，議題複雜也是大工程，至少從2020起開始至今撥補預算達2670億，勞保基金餘額2023年年底達8700多億，會努力投資運用獲取更好報酬，至於改革要求取共識、繼續往前走。