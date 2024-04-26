今天到周日（28日）鋒面持續在台灣附近徘徊，降雨範圍廣，各地都有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨等劇烈天氣，今、明兩天雨勢最大，中南部可能出現豪雨，慎防致災。下周一、二（29、30日）上午鋒面北移，天氣好轉有較長空檔，不過周二下午起至周四（5月2日）鋒面又接近，再度轉為不穩定、多雨的天氣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，今、明兩天鋒面結構雖不紮實，但因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，各地有局部陣雨或雷雨，中小尺度對流系統發展機率高，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等劇烈天氣，慎防致災。

最新模式模擬顯示，下周一、二上午滯留鋒北移，有較長的空檔，各地晴時多雲、氣溫回升，午後近山區有局部短暫陣雨。

下周二下午起至周四滯留鋒逐漸南移，在台灣附近徘徊，帶來另一波不穩定、多雨的天氣；下周五、六（3、4日）鋒面遠離，天氣好轉，午後近山區有局部短暫陣雨機率。