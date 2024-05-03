男子阿國（化名）被妻子小萱（化名）指控，2021年某日凌晨2時許，阿國在臥房不顧她出聲抗拒，竟強抓她的頭逼口交，又強壓她的背，以性器插入強制性交得逞，導致她有多處瘀青及抓傷、處女膜陳舊性裂傷、陰道出血等傷害，小萱憤而報警提告，一審阿國獲判無罪，小萱不服提起上訴。

高院審理，小萱指控，她因為子宮內膜息肉併多顆子宮肌瘤、骨盆腔發炎等疾病，前往醫院接受手術並住院治療，出院時醫囑術後6周不宜從事性交活動。阿國卻在當天不顧她的反對、抗拒，強逼口交還強制性交得逞。

小萱表示，事情發生後，到當晚她沒有立刻去報警，是因為當時阿國還在家裡睡覺，阿國直到下午才離開家裡，在她前去報案前，一直在思考要不要去報案，當時在想如果不去報案，是不是要一直面對這樣的事情。

後來，因為她覺得太難受了，大概是傍晚的時候，決定要去報案的，做完筆錄後約1、2個小時，就有女警帶她去醫院驗傷。

阿國則是辯稱，他並沒有強迫小萱，不知道她的傷勢是如何造成的，當天是小萱主動要求行房，且之後小萱還邀他做愛，他有錄到音。辯護人則辯護稱，小萱在案發10天後，又與阿國從事合意性交行為，可認小萱所為不利阿國之指述有重大瑕疵。

法官審酌，阿國為滿足自身性慾，竟不顧小萱身體狀況，以強暴方式強制性交得逞，破壞夫妻間共同生活之互信，並導致小萱身心受創，且阿國否認犯罪，迄今未和解或賠償，犯後態度難認良好。

日前依法判決，一審原判決關於強制性交罪諭知無罪部分撤銷。阿國依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

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