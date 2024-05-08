冠軍電競選手出身的人氣網紅Toyz（劉偉健）因2022年販賣大麻煙彈被判刑4年2個月定讞，昨（7）日他原本預告開直播卻沒現身，遭外界質疑畏罪潛逃「跑路了」。Toyz今（8）日出面回應事情多才沒開播，晚間直播中也無奈吐心聲「要跑早就跑了」，透露進去前要交代很多事情，也針對被酸沒直播就是跑路罕見當眾動怒，狂飆髒話。

Toyz今晚在浪LIVE開直播，短時間湧入大票粉絲，因為昨日直播開天窗，網傳他因為要去關了所以跑路，因此今晚出現後很多人好奇他人在哪，Toyz坦言自己和女友目前到南投透透氣；而Toyz滿面愁容外，提到被酸跑路一事，也動怒狂飆髒話，直言「要跑早就跑了」，在二審就跑了不用等到現在。

不過，Toyz很快調整好心情，冷靜解釋昨日沒直播除了沒心情外，還得交代很多事情，「不是進去就進去，總要把事情交代好」；Toyz目前最有名的副業就是「拾汣茶屋」，他也預告入獄前後會舉辦一個大型活動，讓大家可以免費領取一杯飲料「珍重再見」，Toyz希望討厭他的人喝完也能別再口出惡言了。

Toyz今晚開直播駁斥跑路說。（圖／摘自浪LIVE）

另外Toyz在直播時也坦言，現在是「看一次少一次」，現在就當作和大家分享近況，對於自己還沒結婚、小孩還沒生，樂觀說「隨緣啦」；而Toyz為了不再讓大家說「跑路」，他也決定在他入獄前就每天開播。

其實Toyz在判刑定讞當晚有開直播，更形容當天是「這陣子最黑暗的一天」，而他最擔心的是父母，尤其7旬的父親可能在他入獄後就走了；而在Toyz昨日消失後，台中地檢署表示，有密切掌握Toyz行蹤，「絕不會讓他跑掉」。

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