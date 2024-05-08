美式賣場好市多不時會推出新款甜點，近期上架一款藍莓可麗餅再度引起關注，採用新鮮藍莓搭配瑪斯卡邦生乳餡，讓許多會員吃過後大讚好吃不甜、用料實在，但也有人覺得價格偏貴，甚至擔心藍莓品質問題，不太敢下手。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新上架的新鮮藍莓可麗餅，直呼好像很厲害，整顆新鮮藍莓直接塞進可麗餅，再加上蓬鬆輕盈的瑪斯卡邦生乳餡，一整盒感覺要用掉不少藍莓，好奇是否有會員搶先嚐鮮了。

貼文引起討論，不少會員分享心得，「有試吃，裡面的卡士達醬滿好吃的」、「好吃，藍莓給很多」、「很好吃，不甜膩，藍莓大又新鮮」、「好吃，昨天已買」、「超級好吃，已胖」、「這個冷凍可以放一陣子！吃起來像冰沙」、「以前有過藍莓、黑莓、覆盆子三種莓果+雙色皮的組合。印象中料多實在，不會過甜，所以那時候回購蠻多次的」。

有人則是對藍莓品質感到憂心，「想買但還是怕怕的，之前藍莓出包過」、「重點是，是不是用costco藍莓製作」、「我怕裡面發霉，草莓至少看的出來，這個...」，另外還有網友認為一盒399元太貴，「一個五十…觀望中，不知道裡面藍莓多不多」、「好市多裡面買材料自己做就好，懶得動手的話有賣一款巧克力的，再加上冷凍藍莓也比這便宜」。

好市多在2019年先是推出「法式可麗餅」，包裹香蕉及榛果巧克力醬，2020年又推出「法式莓果可麗餅」，改用莓果搭配卡士達醬組成酸甜內餡，當時都獲得許多會員推薦，售價皆為299元。