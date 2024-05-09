周星馳和五月天夢幻聯動，近來五月天在香港一連展開7場演出，不少歌迷注意到阿信在唱《鹹魚》時，穿著自己潮牌和周星馳NFT項目聯名款T恤。此外，今（9）晚周星馳更在IG上曬出和五月天阿信的合照，並表示要到鳥巢才能一睹五月天風采，令不少粉絲紛紛敲碗希望能找星爺當演場會嘉賓。

周星馳在IG放上和阿信的合照，照片中阿信穿著黃色T恤，手中拿著一顆足球，周星馳則是背對鏡頭將手搭在阿信肩膀上，周星馳配文標註五月天和阿信的IG帳號，表示：「事隔一年，我心中要加入五月天組成六月天這團火越燒越烈， 阿信見狀，立即敦促我停止這種想法，直接把我穿上台唱鹹魚，我感動了」。

周星馳接著說：「五月天果然是愛粉如命，難怪演唱會場場爆滿，看來我要到鳥巢才能一睹風采」疑似暗指自己有可能在五月天的北京鳥巢演唱會現身，令不少粉絲相當驚訝表示：「星爺可以成為五月天史上最最最重量級嘉賓」、「星爺你可以上台一起唱鹹魚」、「期待星爺真正上場」。

合照一曝光後，粉絲紛紛激動表示：「我不信星爺愛粉程度會輸給五月天，下次露個正面試下？一個背影都能反覆觀看一個月，當你的粉絲好難！哭給你看，嗚～」、「老天啊！兩位超級偶像」、「這個阿信是真人嗎？」、「阿信到底是不是蠟像？！」、「天啊！是真的星爺嗎」、「愛了愛了」、「夢幻聯動～」、「星爺會當特別嘉賓嗎？」