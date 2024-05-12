「斜槓女王」連靜雯全心投入直銷產業7年來開花結果，去年底達到最高位階「總裁級品牌大使」，上個月受邀參加公司的寰宇領袖之旅，到杜拜、阿布達比10日遊，竟然還遇上阿拉伯地區75年來最大的暴雨，讓她直呼：「真的超可怕！」

連靜雯的「總裁之旅」第一天，就去了阿布達比的F1亞斯賽道上包場開歡迎晚宴、在帆船飯店旁辦慶功晚宴，還去了阿布達比的謝赫扎耶德大清真寺、去杜拜沙漠飆沙、看駱駝，也去了杜拜老城區，最夯的打卡景點星巴克打卡。

連靜雯出席在杜拜帆船飯店旁舉辦的晚宴。（楠軒工作室提供）

連靜雯在阿布達比亞斯賽道上上台接受表揚。（楠軒工作室提供）

她此行還遇上當地75年來最大暴雨，旅程過程中，工作人員突然通知，說下午可能會有大雨，取消去阿布達比羅浮宮的行程。連靜雯在飯店內，就看到外面下超大暴雨，「真的超級誇張，比颱風還可怕。有一些夥伴已經在外面的，全部被卡在路邊回不來。因為那邊是沙漠，路上其實沒有排水系統，所以直接大淹水，車都沒辦法開，夥伴們被卡在外面3、4個小時才回來！」幸運的是，她當時在阿布達比，不是在最嚴重的杜拜。隔天前往杜拜時，也因為路面淹水而延遲2、3個小時才抵達。

連靜雯自費升等阿聯酋航空商務艙，體驗尊榮禮遇。（楠軒工作室提供）

連靜雯還自掏腰包加碼乘坐阿聯酋航空商務艙，體驗到浮誇奢華的空中酒吧，連靜雯說：「我平常比較沒有認真看金額，那天抵達貴賓室時問了一下，商務艙比經濟艙貴了3到4倍，但真的超值得。」她細數專屬禮遇，從家裡出發就有專車接送，到機場也有專屬通道、機場貴賓室、優先上飛機、各種香檳、小點、長達10小時的飛行也可以直接躺平，到達目的地之後有專車接送到飯店，尊榮禮遇非常超值，「美好的事物都很值得，多3到4倍的價格，想要美好的生活，本來就是要多3到4倍的努力！這就是認真賺錢的目的，讓自己配得。」