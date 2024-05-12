莫凡新12日母親節推出新單曲〈沒聽懂的情歌〉。（唯有音樂提供）

莫凡新今（12日）母親節推出新單曲〈沒聽懂的情歌〉，透過音樂傳達心中對媽媽的感謝與心疼，他一手包辦詞曲創作、混音及後製，甚至連MV拍攝也親力親為，加上近來忙著宣傳及跑活動，他這幾個禮拜一天幾乎睡不到2個小時，就為了趕在母親節前夕，將這首歌送給媽媽作為禮物。

〈沒聽懂的情歌〉歌詞述說著每個家庭的日常，母親無時無刻為家人付出，心裡擔心的事、口中嘮叨的話，全是為了孩子能夠健康快樂長大，但往往這些最平凡的相處，卻總是最容易讓人忽略。莫凡新錄製這首歌時，想起媽媽一直以來對全家人默默地付出，數十年如一日從無怨言，他忍不住哽咽落淚，怪自己小時候不懂媽媽的用心，「以前會覺得她好煩，一直唸我要早睡早起、多吃青菜水果，長大後才知道這些都是因為她愛我」。

莫媽媽前幾年因患白內障入院動手術，之後雖順利痊癒，但隨著年紀漸長，身體各功能逐漸退化，讓莫凡新非常不捨。其實，頂著加州大學柏克萊分校畢業高材生的光環的他，當年放棄百萬年薪工作返台，一部份原因也是為了就近陪伴爸媽，非常有心。他昨出席活動首唱〈沒聽懂的情歌〉，尾聲時淚流不止，哽咽說：「謝謝我媽，沒有我媽，我不會站在這裡。」孝心令人動容。