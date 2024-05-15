台灣高中職五專開放對香港、澳門招生來到第三年，「2024台灣高中職五專教育展」即日起至7月15日於線上展開，全臺共有39所學校招收港澳中學生來台就讀，其中開放申請的學校包括35所高中職及4所五專。

2022年起，台灣首度開放港澳生赴臺就讀高中職與五專，只要港澳永久居民具有中三以上同等學歷，且最近6年每年未在台灣停留超過120天即可申請，過去兩年，每年都有港澳同學來台申請入學。

大陸委員會港澳蒙藏處處長兼財團法人台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水表示，台灣與港澳地理位置及文化相近，校園環境開闊、師資優異、學校各具特色並推動適性教學，提供學生及家長多元選擇。

對於前兩年入學的港澳生，陸委會特別訪視關懷，學校師長也給予個別輔導協助，學生適應及學習情況良好，讓家長很放心。政府非常歡迎港澳中學生來臺就學，也持續推出友善政策，港澳生高中畢業後，除可無縫接軌升讀大學，大學畢業後也能順利銜接職涯，一展所長。

新北市淡江高中教務主任黃維彥表示，連續2年都有港生選擇到淡江高中就讀，其中，前年進入淡江高中就讀的港生何卓姮，陸續獲得科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽亞軍與金頭腦獎，以及新北市英文菁英盃冠軍的肯定。目前就讀高二的何卓姮計劃留台升學，正為明年學測和特殊選才申請做準備。

39所學校中除了私校之外，也有台北市中正高中、西松高中及桃園市北科大附屬農工等3所公立學校開放港澳同學申請。第二年招收港澳生的中正高中校長江惠真指出，中正高中位於台北市都市發展計畫中心的北投士林科技園區，2017年開始辦理美國雙聯課程及英國國際大學預科課程（IFY），2023年開始招收國際文憑大學預科課程(IBDP)及國際文憑職業先修項目 （CP）學生，提供國際接軌的教育，目前有日本、德國學生就讀IB班，歡迎在語言、文化相的香港、澳門學生入學，增進跨文化實際經驗，相信必能在學術學習上有激勵作用。