掃地機器人、洗碗機、洗衣機被譽為新時代的居家三機。一位網友近日表示，有些人能夠接受洗衣機，但卻覺得洗碗機浪費錢、洗不乾淨，不如自己洗碗盤，讓他相當好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，不少人認為洗碗機可以省下許多時間很好用，不過也有網友認為洗碗機不如手洗快、乾淨，另外小家庭人少、外食族多、廚房沒有洗碗機的預留空間也是關鍵。

原PO在PTT發文指出，洗衣機基本上家家戶戶都有，但一堆人提到洗碗機就說，「自己洗一下很快就好不用多少時間」、「裝洗碗機浪費錢、洗不乾淨還要擺放」，但洗衣機明明也有完全同樣的考量，讓原PO相當好奇，「是因為太窮嗎？股市都21000了還買不起洗碗機？卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「洗碗機不錯用啊！省1小時的時間」、「自從我買了洗碗機之後，都覺得手洗不乾淨，進洗碗機前也只要用水沖掉菜渣，也不用什麼特別洗」、「我家洗碗機是老公說要買的，讓他洗碗1個月，就從幹嘛買自己洗就好變成沒有洗碗機該怎麼辦，只要有朋友同事來家裡，他必推買洗碗機」。

另外一派則說明，「洗碗機能洗沾黏的不鏽鋼鍋嗎？能把鍋具刷乾淨嗎？」、「洗衣服比較累，小家庭洗碗一下就好了」、「台灣外食超方便，2人小家庭還要先沖洗才能放，差異沒很大。但三餐都自己煮就有省時間」、「現在人幾乎外食，碗根本沒多少」、「洗碗機除非有預留空間，不然不好裝」、「廚房空間／水電管線一開始沒有預留給洗碗機，後續要裝很麻煩」。