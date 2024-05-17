行政院長陳建仁17日宣布阿里山林鐵42號隧道竣工，7月1日將全線通車。（廖素慧攝）

阿里山林鐵42號隧道17日舉辦竣工典禮，以鄒族祈福儀式祈福，行政院長陳建仁以無線電呼叫「42號隧道正式啟用」，宣告中斷15年的阿里山林鐵完成最後一哩路，7月1日阿里山小火車將正式全線通車，全場歡呼。

陳建仁贈送禮物表揚工地主任李致寬及團隊克服萬難完成工程。（廖素慧攝）

陳建仁贈送禮物表揚林鐵處工程主辦連祥益技正。（廖素慧攝）

八八風災重創阿里山林鐵，2015年完成復建，但同年9月又因杜鵑颱風造成十字路站至屏遮那站間的42號隧道有2處共55公尺的大崩塌而無法通車，而新建1106公尺的隧道，2021年1月8日動工，施工3年終於完工，保存原42號隧道東、西洞口原貌，作為環境及文化教育場域。

林鐵文資處指出，42號新隧道改道新建，擇定堅硬岩盤，避開不穩定崩塌地，連接既有43號隧道，減少開挖，僅設置1個隧道洞口，隧道內每隔40公尺有1處避車洞，每200公尺有避車道，提供緊急避難使用。

偏遠山區沒有公路運送機具、物料，暫時拆除1.3公里的原鐵道當作運輸通道，隧道開挖出來的3.2萬立方公尺的土石，就近回填復育綠地，保護邊坡、避免土石外運影響環境。

陳建仁致詞表示，工程人員每天在溼冷深山、暗無天日的隧道內，日夜輪班工作，好幾個月不能見到家人，備極辛勞，林鐵處以創新思維，兼具環保與文化保存，積極完成艱鉅的42號隧道，讓7月1日阿里山林鐵能全線通車。

工地主任李致寬提到，機具及材料運送、隧道開挖面送風、抽坍、湧水都是大挑戰，還在零下4度冰冷天氣24小時輪班施工，又受COVID-19疫情影響、缺工、俄烏戰爭缺炸藥，克服萬難，終於完成「規模不大但很偉大的工程」。

竣工典禮由陳建仁、農業部次長杜文珍、林業署長林華慶、林鐵文資處長黃妙修、林業署嘉義分署長張岱分、嘉義縣長翁章梁、嘉義市政府參議林建宏、阿里山鄉長高瑞芳、阿里山鄉民代表會主席林清良等人見證這個歷史時刻。

阿里山林鐵42號隧道17日舉辦竣工典禮，進行鄒族祈福儀式祈福。（廖素慧攝）

典禮前由鄒族特富野社汪義福頭目、陳明川長老、石明華長老、高德生長老及來吉部落梁崇效前主席等人，面向隧道洞口的東方，用鄒族母語向山神祈福，舉杯向山神敬酒，並分享豬肉、小米酒、糯米年糕等祭品，祈求林鐵火車平安順遂。