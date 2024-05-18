想要穩定血糖水平，除了要注意飲食外，修正生活行為也很重要。對此，新陳代謝科醫師洪建德指出，熬夜易造成血糖偏高，主要在於壓力激素上升，而它會讓睡眠品質變差，進而對血糖控制產生負面影響。

醫師洪建德在個人粉專發文指出，睡眠只有4小時者，相比12小時的人血糖較高，因此，不要再誤傳少睡一點血糖會變好的說法。他說，生活中有許多因素會導致睡不好，而睡不好易刺激壓力激素上升，其是造成糖尿病患者血糖值不穩定的最大原因之一。

至於壓力激素何時會上升？洪建德提到，除了有壓力時，車禍或跌倒時，也都會造成它飆升，先前就遇過患有肌少症的長者，跌倒後血糖上升到400，因壓力激素全體都上升了。

洪建德提醒，壓力激素是對抗胰島素的激素，所以血糖會很高，想穩定血糖，應遵守自然界的韻律，三餐正常吃，日出而作日落而息，要有四季分明的生活，所以順天而為就是老子說的無為而無不為。

家醫科醫師何一成也表示，每天應盡量睡滿8小時，減少身體出現發炎反應、並控制血糖量，「晚上沒睡夠，白天記得補眠」。他並建議，每天最好維持30分鐘的運動，因自律神經會在運動當下「緊張」，其餘時間就會放鬆，能達到增進睡眠品質、以及改善血糖的雙重效果，但應在睡前2小時完成運動。