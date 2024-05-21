黃路梓茵（Lulu）拿過兩屆金鐘綜藝節目主持人獎，也曾拍過電視劇、電影，更是橫跨唱片界的全能藝人。即將在台上映的皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》就相中Lulu的全方位才藝，邀請她為新角色「阿焦」配音。

Lulu受訪時坦承，她跟阿焦個性神似，不管是接什麼樣的工作，她一定會焦慮地在腦海中將最壞的狀況演練一遍，「阿焦就是焦慮，會把最壞的可能都想過，跟我自己很像，我在面對工作的時候，會把最可怕的事情先想過一遍，有時候往不好的地方想就會很困擾，然後把自己綁住了。」

當然Lulu也不完全由焦慮主導性格，她說自己的命定性格有兩種，50％是樂樂，另外50％就是阿焦，Lulu表示，每個人都有固定的情緒，例如有人是憂憂底，但是會有其他情緒調和，而她自己就是樂樂底，偶爾會有其他心情來控制。她透露最近讓她情緒焦慮的事情，就是家裡的鄰居最近在裝潢，讓她大喊焦慮。

而不同的階段也有不同的焦慮，Lulu透露，她青春期最大的焦慮就是「我的臉都是青春痘，每天都覺得自己很醜。」出了社會後，就變成「我要怎樣可以存到錢？再賺更多錢才可以買房子。」然後當主持人就是每天都在焦慮，包括第一次接紅毯主持人、頒獎典禮，主持記者會也會擔心拋出來的哏大家不會笑，「然後就在想是不是要退出演藝圈了？」