高爾宣近期雙喜臨門，招牌抒情神曲〈Without You〉發行滿5周年之際迎來YT點擊正式衝破億萬大關的好消息，不僅為自己的音樂生涯再創里程碑，他更將於7月開始攜破億神曲挺進香港、新加坡、馬來西亞三地開唱，2024下半年行程滿檔的他正式宣告將當起空中飛人唱遍全亞洲。

高爾宣在出道前期憑藉著〈Without You〉紅遍大街小巷而躍升樂壇人氣王，該單曲更在各大數位、電台排行屢創佳績；在人氣、點擊帶旺推波助瀾下，MV更在單曲發行滿五周年之際於YT傳出破億點擊捷報，對於高爾宣來說別具意義，他感念當年恩師陶山及謝和弦提攜：「很謝謝這兩位貴人一開始把我帶入歌壇！沒有他們的提拔就沒有現在的高爾宣！」更感謝各地歌迷用力支持，他稱歌迷們「點石成金」，笑說：「謝謝所有的歌迷的『金手指』，覺得非常感恩，很快樂！」

高爾宣推出〈襪子不洗〉MV。(龍大謝音樂提供)

他已開始閉關籌備演唱會，準備以最好的狀態面對歌迷，準備操成「大隻佬」的他還特別分享自己的健身菜單，「一週5天跑健身房，然後保持平常散步習慣，基本上一天1萬步起跳！」更透露要積極寫歌，自我勉勵「希望每一場都有新歌可以首唱給歌迷聽！」至於何時唱回台灣甚至到高雄辦演唱會，他語帶神秘地表示：「高流場敬請大家期待！」

高爾宣推出〈襪子不洗〉MV。(龍大謝音樂提供)

除了公布亞洲巡演及〈Without You〉單曲創下YT點擊破億好消息外，高爾宣日前更無預警推出全新MV〈襪子不洗〉獻給歌迷驚喜，這首單曲是高爾宣出道前與饒舌歌手阿夫共組雙人團「高爾夫」的夯歌，相隔7 年兩人為了MV再次合體同框，讓整支MV充滿濃濃回憶殺外，兩人一起進棚拍攝可說像辦同學會般歡樂，還在片場跟導演學變魔術，現學現賣的把手上鑰匙橫空移動到襪子裡，而越學越有興趣的高爾宣笑說：「魔術是個神奇的領域，希望練熟練一點，搞不好之後也在演唱會上露一手給歌迷看！」