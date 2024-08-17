民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，時任柯競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗及承辦會計師端木正16日被送中評會議處無結論，下周將邀3人出席說明。媒體人張禹宣認為，民眾黨中評會隨時可以把黃珊珊開除掉，但柯文哲先不這麼做，因為他知道自己這樣做就死定了。

張禹宣今(17日)在《禹宣同行》節目中表示，黃珊珊的下場是什麼？目前黃珊珊沒有被列被告或是證人，代表檢調鎖定的目標很清楚，要的就是木可公司跟柯文哲的假帳，以及京華城案，沒有要黃珊珊，有留了一手。

張禹宣指出，如今柯文哲為什麼要咬著黃珊珊，不要以為柯文哲現在的動作是放過黃珊珊。他現在如同是把一把刀架在黃珊珊脖子上，民眾黨中評會隨時可以把黃珊珊開除掉，但他先不這麼做，因為他知道自己這樣做就死定了。

張禹宣接著點出，黃珊珊的存活，和柯文哲的存活息息相關，首先柯文哲會不會被押進去？如果柯被押進去，一定會叫人把黃珊珊開除；第二件事，如果柯文哲「活下來」，等到他覺得自己安全後，他還是會把黃珊珊開除。第三件事，他覺得最有可能發生，柯文哲如同是把刀架在黃珊珊脖子上，讓黃珊珊聽命行事，但是柯一旦被押進去，外頭只會剩下民眾黨秘書長周榆修，周榆修可能會叫人把黃珊珊開除。

張禹宣更大膽預估，如果他是檢調，不會辦黃珊珊 ，民進黨就可以在那邊留一個內樁。