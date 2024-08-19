彰化縣芳苑鄉1處磚造平房，昨（18）日疑因中元普渡拜拜不慎引發火警，不但把廚房燒掉了，屋內也被燒到焦黑，所幸一家人都沒受傷，但因屋主一家人為中低收入戶，日子本就艱難，如今再遭祝融，目前只能暫時居住廟宇，等整理好後返家居住，縣府社會處表示，已協助申請急難救助金及災害救助。

燃燒金紙真的要小心！昨（18）日是中元節，家家戶戶都忙著普渡拜拜，消防局在18日上午10時，獲報芳苑鄉臨海路1處1樓磚造平房發生火警，出動消防人員迅速趕往灌救，所幸屋內人員即時逃出，並無人員受困受傷，據了解這起火警疑似因拜地基主時，燒金紙不慎所引發，起火原因仍待火調確定。

彰化縣芳苑鄉1處磚造平房，18日疑因中元普渡拜拜不慎引發火警，廚房燒毀，屋內也被燒到焦黑。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

屋主一家列中低收入戶，屋主為單親媽媽，與年邁的母親及4個還在就學階段的小孩同住，縣議員洪子超表示，一場無情的大火將他們家廚房燒掉了，房子本體燒到燻黑，衣物等生活用品也都燒毀，需要物資等相關協助，他發起募集物資，目前已募集到部分物資，明天與關愛慈善會會先送一些物資過去，希望能幫他們渡過難關。

縣府社會處表示，縣府社工於第一時間向案家表達縣長關心之意，另已協助申請急難救助金及災害救助，目前案家預計1~2周復原，故暫時居住廟宇，待案家整理後就會返家居住，並感謝縣府關心。縣府將持續追蹤案家狀況以提供必要協助。