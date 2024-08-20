動保處建議由專業人員輔導推行夏季正確飼養知識。（新北市動保處提供）

近年來鼠兔族群已是國內飼養數量僅次於犬貓的伴侶動物，大眾對於牠們的認識卻仍未普及，因為生理結構與適宜環境與犬、貓、人類大相逕庭，特別容易受到暑熱的侵害，新北市動保處提供飼主兔寶防暑攻略，留意家中毛寶貝健康。

台灣夏季高溫都可達到攝氏35、6度，濕度超過70％以上，每年耐不過暑熱而發生中暑及熱衰竭的兔子病例頻傳。一般而言兔子生活環境的適宜氣溫落在攝氏20至25度，恰當的濕度則在50到60％之間，過高的溼度會阻礙動物散熱；兔子是絕對鼻呼吸動物，代表牠們無法像狗、貓或人類一樣以喘氣來協助散熱，一旦體溫過高就很容易發生呼吸窘迫。

動保處提供養兔飼主5招居家避暑攻略，第1招：提供乾燥涼爽的環境；第2招：準備散熱板、冰包等環境降溫用物品；第3招：適度剃除過於豐厚的被毛促進體熱散逸；第4招：提供充足乾淨的飲用水，也可以視狀況添入少量冰塊；第5招：招則是每日養成互動的好習慣，才能及時觀察兔寶有無異常。

動保處獸醫師陳羿方提醒，家中寵兔一旦出現喘息、全身顫動、流涎與耳翼肢端摸起來明顯高溫，就要馬上警覺中暑的可能性，立即用濕透的涼毛巾包裹擦拭體表協助散熱並儘快送往動物醫院做進一步救治；過程嚴禁將動物浸到冰水中或劇烈移動搖晃動物，以免引發致命性心律不整。

動保處呼籲，近年夏季氣溫持續偏高，飼主們務必為家中寶貝做好避暑措施，動保處定期於板橋生命教育園區舉辦特殊寵物飼主進修課程，民眾可多注意動保處官方臉書課程資訊，以吸收更多正確新知，了解更多實際可行的照護建議，預防中暑一起安全舒適度過炎炎夏日。