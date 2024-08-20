2024年鬼門關是在9月2日的晚上11點（子時），專研塔羅的小孟老師在臉書上拍影片提醒民眾，不要因為鬼門要關了就掉以輕心，當日還是有9個禁忌要遵守，尤其千萬不要跟親朋好友說「再見」，以免被好兄弟聽到發生誤會，明年又找上門。

小孟老師提到鬼門關的9個禁忌：

1.不能放磁鐵，因為磁鐵會有吸引力、會有磁性，會把鬼魂吸住，讓鬼魂留下來不能回去。

2.普度品一定要吃完，如果沒有吃完，好兄弟會循著味道回來吃。

3.不要聽佛經，鬼門關當天如果聽佛經，會讓好兄弟認為是要超度祂們，反而不願意離開。

4.不要擺放花的香氛，如果鬼門關當天擺了，會讓好兄弟聞香而來。

5.在鬼門關之前，家中玩偶一定要收起來，不然好兄弟有可能附在娃娃身上。

6.晚上不要點蠟燭，因為好兄弟會尋著微光而來。

7.鬼門關當天避免跟親朋好友、小孩子說「再見」，以免好兄弟聽這兩個字，下次鬼門開的時候又回來找上門。

8.鬼門關不要跟過世祖先抱怨，以免祂們帶著怨氣回到靈界，並影響到陽世的家人。

9.鬼門關時念經不要說迴向給冤親債主，以免路過的亡靈為了感謝，就不離開了。

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